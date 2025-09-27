مدیرعامل شرکت نفت و گاز مارون از اهدای ۶ بسته نوشت افزار به دانش آموزان مناطق کم برخوردار شهرستان‌های اهواز، باوی، رامشیر و رامهرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصری گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، آئین اهدای ۶ هزار بسته نوشت افزار توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون میان مدارس شهر‌های اهواز، باوی، رامشیر و رامهرمز در روستای تغلی آباد رامهرمز برگزار شد.

وی افزود: توجه به نسل آینده و حمایت از دانش‌آموزان محروم، بخشی از برنامه‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت است و در کنار فعالیت‌های صنعتی، تلاش می‌کنیم در ارتقای سطح آموزش منطقه نیز نقش‌آفرین باشیم.

یوسف زمانی، فرماندار رامهرمز در این آئین با قدردانی از این اقدام، توزیع بسته‌های آموزشی را کمکی ارزشمند به خانواده‌ها در آستانه سال تحصیلی دانست و بر تداوم چنین طرح‌هایی در حوزه فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی می‌گوید: این بسته‌ها شامل نوشت‌افزار و لوازم ضروری تحصیلی است که در میان دانش‌آموزان مستعد و نیازمند توزیع شد.