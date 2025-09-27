پخش زنده
دبیر دبیرخانه ملی تولید و تدوین پیوست رسانهای پارکهای علم و فناوری کشور درباره آغاز فعالیت شبکه بادبان گفت: این شبکه با هدف تقویت بازوی رسانهای در حوزه فناوری، به شرکتها، فناوران و فعالان زیستبوم نوآوری کشور خدمات مشاورهای، محتوایی و تبلیغاتی ارائه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، کوروش عنبری با بیان اینکه عنوان اختصاری این دبیرخانه «شبکه بادبان» است، اظهار کرد: شبکه بادبان به عنوان یک نیروی محرکه قرار است در حوزه تولید محتوا و رسانه به فناوران و فعالان زیستبوم فناوری کشور کمک کند تا در معرفی تولیدات، محصولات و توانمندیهای خود بهتر عمل کنند.
وی با توصیف شبکه بادبان به عنوان بازوی رسانهای قدرتمند برای تولید محتوای خبری شرکتها، ادامه داد: این شبکه در کنار فعالیتهای روابط عمومی شرکتها و اقدامات تبلیغاتی و برندینگ آنها، خدمات متنوعی ارائه خواهد داد.
عنبری با اشاره به خدمات شبکه بادبان برای پارکهای علم و فناوری گفت: این دبیرخانه بخشی از فعالیتهای خود را در حوزه مشاوره محتوایی، بخشی را در زمینه تولیدات رسانهای و تلویزیونی، و بخشی را در همکاری با رسانههای مختلف و خبرگزاریها در حوزه اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان دنبال میکند.
وی با تأکید بر اینکه هدف شبکه بادبان ایجاد یک شبکه تخصصی محتوایی است، خاطر نشان کرد: بسیاری از کسبوکارهای نوپا که در پارکهای علم و فناوری شکل میگیرند و اغلب وابسته به دانشگاهها هستند، نیازمند مشاوره و بستری برای معرفی به جامعهاند. جامعه نیز شناخت عمیقی از دستاوردها و اثرگذاری کسبوکارها و اقتصاد دانشبنیان در توسعه کشور ندارد و درک مستقیمی از این ظرفیتها بهوضوح شکل نگرفته است. یکی از بزرگترین اهداف شبکه بادبان، علاوه بر ارائه خدمات به فناوران و واحدهای نوپا، پیوند دادن فعالیتهای پارکهای علم و فناوری و زیستبوم نوآوری با جامعه از مسیر تولیدات محتوایی است.
عنبری یادآور شد: این شبکه با مشارکت پلتفرمهای دیجیتال، رسانههای نوین، خبرگزاریها و تلویزیونهای مختلف، تولید محتوای ویدیویی و همکاری رسانهای را دنبال خواهد کرد. این برنامه با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم طراحی شده و بهصورت یک دبیرخانه دائمی در دانشگاه تربیت مدرس استقرار یافته است. پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس نیز به عنوان پایگاه اصلی این شبکه معرفی شده است.
دبیر دبیرخانه ملی تولید و تدوین پیوست رسانهای پارکهای علم و فناوری کشور با بیان اینکه تمام پارکهای علم و فناوری و نهادهای مرتبط میتوانند همکار بالقوه این شبکه باشند، اضافه کرد: در حال حاضر سه رکن اصلی شامل معاونت علمی، معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و پارکها این طرح را پشتیبانی میکنند و برنامههای مدون آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز میشود.
وی از تولید برنامههای کوتاه ویدیویی برای معرفی فناوران موفق، روایت داستانهای موفقیت و حتی شکست، و معرفی ایدههای جذاب برای سرمایهگذاران خبر داد و افزود: برگزاری همایشها، کمپهای مختلف و اجرای برنامههای مشخص مشاوره و منتورینگ محتوایی نیز بخشی از این برنامههاست.
عنبری ادامه داد: در همین راستا سایتی برای شبکه بادبان طراحی شده و شبکههای اجتماعی نیز بهعنوان بستری برای انتشار مستمر محتوا مورد استفاده قرار میگیرند. محتوای تولیدی این شبکه به صورت هفتگی و بر اساس تقویم مشخص منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به رایزنیها برای همکاری با رسانه ملی، گفت: در حال حاضر مذاکراتی برای تولید مشترک برنامهها با صداوسیما در حال انجام است و هدفگذاری شده که بخشی از این برنامهها به صورت روتین در شبکه چهار پخش شود.
دبیر دبیرخانه ملی تولید و تدوین پیوست رسانهای پارکهای علم و فناوری کشور اظهار کرد: در ابتدای کار مجموعهای از ویدیوهای کوتاه با محوریت معرفی پیشگامان فناوری و کسبوکارهای موفق حوزه فینتک و هایتک شناسایی و تولید میشود و در ادامه فراخوانی برای معرفی سایر ایدهها و کسبوکارهای نوپا منتشر خواهد شد.
به گزارش ایسنا، برنامه «بادبان» که دبیرخانه آن در دانشگاه تربیت مدرس مستقر است، با تکیه بر توسعه برندینگ پارکهای علم و فناوری و تیمهای فناور و نوآور مستقر در پارکها، مجموعهای از محتواهای ویدئویی، پادکست و ویدئوکست را در راستای معرفی ظرفیتهای موجود برای رشد کسب و کارهای نوپا در زیست بوم فناوری پارکها طراحی و اجرا میکند.
هدف اصلی این برنامه نشان داده نقش زیست بوم نوآوری و فناوری در توسعه اقتصادی کشور، معرفی تیمهای جوان، استارتآپها، شرکتهای دانش بنیان و نمایش مسیر رشد و چالشهای آن به زبان ساده و جذاب برای عموم مردم است.