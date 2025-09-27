به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، لیلا امیریان به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی و مهدی رجبی به عنوان سرپرست بخشداری فردو شهرستان کهک انتخاب شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم در مراسم تکریم و معارفه سرپرستان بخشداری مرکزی و فردو شهرستان کهک در فرمانداری کهک برگزار شد، با اشاره به نقش مهم و تأثیرگذار بخشداری‌ها گفت: رسیدگی مستقیم به مردم باید اولویت اصلی بخشدار باشد.

مرتضی حیدری گفت: شهرستان کهک قطب مهمی برای توسعه استان است و با توجه به اینکه فردو بیشترین شهید روستایی کشور را دارد، امیدواریم با تلاش مسئولان به زودی فردو به شهر تبدیل شود.

وی افزود: مزیت‌های گردشگری فردو و روستا‌های شهرستان کهک نیاز است تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم با اشاره به انتخاب اولین بخشدار زن (خانم امیریان) گفت: بانوان سرمایه‌های اصلی جامعه هستند و نقش مهم زنان در عرصه‌های مختلف جامعه انکارناپذیر است و انتخاب اولین بخشدار زن در استان قم مهر تاییدی بر توانمندی بانوان است.