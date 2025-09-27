پخش زنده
دومین جشنواره گردو در شهر ثمرین اردبیل برگزار شد.ثمرین با داشتن گردو در کوهپایه های سبلان از دیرباز در تولید این محصول زبانزده بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل دومین جشنواره طلای سبز، گردو در بخش ثمرین شهرستان اردبیل با استقبال باشکوه گردشگران و اهالی منطقه برگزار شد.
علی نیکزادنایب رئیس مجلس شورای اسلامی دراین جشنواره تصریح کرد: برگزاری چنین جشنوارههایی آن هم در مناطق روستاها و بخشها میتواند بهترین فرصت را برای معرفی توانمندیهای ساکنان این مناطق فراهم کرده و به نوعی گنجینه عظیم تاریخی، تمدنی، هویتی و سرمایههای انسانی ما را به نمایش بگذارد.
نیکزاد گفت: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همگرایی در سایه برگزاری چنین رویدادهایی به همراه ایجاد فضای شاد و مفرح برای گروههای مختلف جامعه نیاز داریم و قطعا در این مسیر امسال گامهای جدی تری برداشته میشود.
در این رویداد گردشگری فرماندار شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در جشنواره امسال که متفاوت از سال گذشته برگزار شد، شاهد برپایی ۴۰ غرفه از محصولات زراعی، باغی، دامی و صنایع دستی مردم منطقه بودیم که سعی کرده بودند در کنار محصولات، غذاهای سنتی و بافتنیهای محلی خود را نیز در معرض دید بگذارند.
فرزاد قلندری افزود: برگزاری این جشنواره شرایط مطلوبی را فراهم کرد تا ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و فرهنگی بخش ثمرین به نمایش گذاشته شده و در این جشنواره برنامههای مختلف فرهنگی، مسابقات ورزشی و بازیهای بومی، محلی با نشاط خاص برگزار شد.
وی تصریح کرد: با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و کشاورزی، جشنوارههای مختلفی در شهرستان اردبیل برگزار میشود و این جشنواره نیز با همین رویکرد برگزار شد.
فرماندار اردبیل گفت: تلاش میکنیم تا با برنامه ریزی مناسب سال آینده این جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم
اسلام آقاحسنی شهردار ثمرین در ادامه اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این رویداد در شهر ثمرین با همکاری فرمانداری، بخشداری و سایر دستگاهها انجام شده و تلاش میکنیم تا با ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری در سالهای آینده، این جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم.
وی در مورد اعتبارات عمرانی شهرداری ثمرین افزود: ۳۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب داریم که پروژه ساختمان آتشنشانی با ۹۰ درصد پیشرفت در حال تکمیل شدن است و به زودی شاهد بهرهبرداری از این ساختمان خواهیم بود.
شهردار ثمرین تصریح کرد: برای این پروژه هشت میلیارد تومان هزینه شده و در ماههای آینده ساختمان شهرداری و مجموعه آتشنشانی ثمرین افتتاح خواهد شد.
آقاحسنی آسفالتریزی و زیرسازی چهار خیابان و معبر شهری و اجرای سایر پروژههای عمرانی و زیربنایی را یادآور شد و گفت: با همت و همراهی بخشدار پرتلاش ثمرین سعی داریم تا تحولی جدی در این منطقه ایجاد کنیم.
وی مطالبه اصلی مردم ثمرین را تأمین آب شرب و آب کشاورزی اعلام کرد و یادآور شد: با تأمین اعتبار انتظار میرود در کوتاه مدت این پروژهها به سرانجام رسیده و اهالی از لحاظ تأمین آب به ویژه در بخش کشاورزی مشکلی نداشته باشند.
شهردار ثمرین بیان کرد: احداث سد سربند ثمرین از دیگر مطالبات مردم است که قطعا پیگیریهای لازم در این زمینه انجام میشود.