به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل دومین جشنواره طلای سبز، گردو در بخش ثمرین شهرستان اردبیل با استقبال باشکوه گردشگران و اهالی منطقه برگزار شد.

علی نیکزادنایب رئیس مجلس شورای اسلامی دراین جشنواره تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی آن هم در مناطق روستا‌ها و بخش‌ها می‌تواند بهترین فرصت را برای معرفی توانمندی‌های ساکنان این مناطق فراهم کرده و به نوعی گنجینه عظیم تاریخی، تمدنی، هویتی و سرمایه‌های انسانی ما را به نمایش بگذارد.

نیکزاد گفت: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همگرایی در سایه برگزاری چنین رویداد‌هایی به همراه ایجاد فضای شاد و مفرح برای گروه‌های مختلف جامعه نیاز داریم و قطعا در این مسیر امسال گام‌های جدی تری برداشته میشود.

در این رویداد گردشگری فرماندار شهرستان اردبیل، اظهار کرد: در جشنواره امسال که متفاوت از سال گذشته برگزار شد، شاهد برپایی ۴۰ غرفه از محصولات زراعی، باغی، دامی و صنایع دستی مردم منطقه بودیم که سعی کرده بودند در کنار محصولات، غذا‌های سنتی و بافتنی‌های محلی خود را نیز در معرض دید بگذارند.

فرزاد قلندری افزود: برگزاری این جشنواره شرایط مطلوبی را فراهم کرد تا ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و فرهنگی بخش ثمرین به نمایش گذاشته شده و در این جشنواره برنامه‌های مختلف فرهنگی، مسابقات ورزشی و بازی‌های بومی، محلی با نشاط خاص برگزار شد.

وی تصریح کرد: با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و کشاورزی، جشنواره‌های مختلفی در شهرستان اردبیل برگزار می‌شود و این جشنواره نیز با همین رویکرد برگزار شد.

فرماندار اردبیل گفت: تلاش می‌کنیم تا با برنامه ریزی مناسب سال آینده این جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم

اسلام آقاحسنی شهردار ثمرین در ادامه اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری این رویداد در شهر ثمرین با همکاری فرمانداری، بخشداری و سایر دستگاه‌ها انجام شده و تلاش می‌کنیم تا با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سال‌های آینده، این جشنواره را به صورت ملی برگزار کنیم.

وی در مورد اعتبارات عمرانی شهرداری ثمرین افزود: ۳۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب داریم که پروژه ساختمان آتش‌نشانی با ۹۰ درصد پیشرفت در حال تکمیل شدن است و به زودی شاهد بهره‌برداری از این ساختمان خواهیم بود.

شهردار ثمرین تصریح کرد: برای این پروژه هشت میلیارد تومان هزینه شده و در ماه‌های آینده ساختمان شهرداری و مجموعه آتش‌نشانی ثمرین افتتاح خواهد شد.

آقاحسنی آسفالت‌ریزی و زیرسازی چهار خیابان و معبر شهری و اجرای سایر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی را یادآور شد و گفت: با همت و همراهی بخشدار پرتلاش ثمرین سعی داریم تا تحولی جدی در این منطقه ایجاد کنیم.

وی مطالبه اصلی مردم ثمرین را تأمین آب شرب و آب کشاورزی اعلام کرد و یادآور شد: با تأمین اعتبار انتظار می‌رود در کوتاه مدت این پروژه‌ها به سرانجام رسیده و اهالی از لحاظ تأمین آب به ویژه در بخش کشاورزی مشکلی نداشته باشند.

شهردار ثمرین بیان کرد: احداث سد سربند ثمرین از دیگر مطالبات مردم است که قطعا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.