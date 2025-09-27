مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت :شرکت هواپیمایی کاسپین از روز ۴ مهرماه اقدام به برقراری ۶ پرواز جدید در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرکل فرودگاه کرمانشاه از افزایش پروازهای مسیر کرمانشاه – تهران و بالعکس خبر داد و گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و درخواست‌های مردم استان کرمانشاه و استان‌های همجوار، شرکت هواپیمایی کاسپین از روز ۴ مهرماه اقدام به برقراری ۶ پرواز جدید در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و جمعه کرده است.

مجتبی بیاتی افزود: با این اقدام، تعداد پروازهای برنامه‌ای هفتگی این فرودگاه در مسیر کرمانشاه – تهران و بالعکس به ۴۲ پرواز هفتگی رسید.

وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، فرودگاه کرمانشاه میزبان ۷۸ پرواز برنامه‌ای هفتگی است.

مدیرکل فرودگاه کرمانشاه تاکید کرد : این افزایش پروازها در راستای توسعه شبکه حمل و نقل استان، با هدف پاسخ به نیاز سفرهای مردم و توسعه حمل‌ونقل هوایی استان انجام شده و در تسهیل جابه‌جایی مسافران نقش مؤثری خواهد داشت.