۱۲ مصوبه برای حل مشکل مسکن معلولان شهرستان برخوار تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، در سفر به شهرستان برخوار و پس از بازدید از مراکز خدماترسانی بهزیستی گفت: در این سفر علاوه بر شناسایی خدمات ارائهشده، مصوبات معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی برای ارتقای خدمات به جامعه هدف بررسی شد و ۱۲ مصوبه جدید به تصویب رسید که مهمترین آن رفع مشکل مسکن معلولان است.
سمیه کریمی، با اشاره به اینکه برخی از مشکلات این شهرستان بیش از ۱۰ سال باقی مانده بود، افزود: با برگزاری این جلسه و همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان این مشکلات پیگیری و رفع خواهد شد.
وی گفت: در جریان بررسیها مشخص شد ۹۰ خانوار چندمعلولی در برخوار زندگی میکنند که از این میان ۵۵ معلول فاقد مسکن هستند؛ زمین و طرحهای مربوط به این خانوارها جانمایی و اعتبارات آنان تعیین شد.