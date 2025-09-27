مدیر آموزش و پرورش خوی گفت:معلمان، محور تحول و تربیت نسل توانمند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی اکبر فتحعلی لو، در جمع صمیمی معلمان مدرسه فاطمیه، آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و از زحمات تمامی همکاران قدردانی کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان با اشاره به تحولات مثبت در مدرسه، اظهار داشت: این تغییرات نشان‌دهنده همت والای معلمان و مدیران به عنوان محور‌های اصلی تحول در مدارس است.

فتحعلی لو با اشاره به اینکه تربیت نسل توانمند و کارآمد، در گرو تلاش‌های معلمان است، گفت:موفقیت علمی، اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان عمدتا به عملکرد معلمان بستگی دارد و آموزش صرفا محدود به کتاب و کلاس‌های درس نیست.

وی همچنین به اهمیت توزیع متوازن امکانات و ارتقای کیفیت آموزشی در سطح شهرستان بعنوان یک سیاست اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری معلمان، این اهداف محقق شود.