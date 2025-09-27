به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش زنان؛ فاتحان مهر و ایثار با حضور جمعی از مادران دوران دفاع مقدس و خواهران نسل جدید در امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.

مسلمان فرمانده حوزه مقاومت فاطمه الزهرای بافق گفت: در این مراسم که به‌منظور تجلیل از نقش‌آفرینی زنان در پشتیبانی از جبهه‌ها برگزار شد، ۳۰ نفر از مادرانی که در هشت سال دفاع مقدس با ایثار و فداکاری، پشت جبهه‌ها را گرم نگه داشتند و همچنان در پایگاه‌های مقاومت فعالیت دارند، تجلیل شدند.

وی افزود: همچنین در این برنامه، خواهران نسل جدیدی حضور داشتند که در جنگ دوازده روزه اخیر با اقدامات جهادی همچون کارهای فرهنگی و تهیه و بسته‌بندی غذا برای سربازان گمنام امام زمان(عج) پشتیبان ستادهای مقاومت بودند.

مسلمان بیان کرد: این همایش فرصتی بود تا نسل دیروز و امروز در کنار یکدیگر یاد و خاطرات روزهای ایثار و فداکاری را زنده کنند.

در پایان به رسم قدردانی، هدایایی به مادران و خواهران حاضر در مراسم اهدا شد.