فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند سامانه‌ای هوشمند مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری عمیق و بینایی ماشین طراحی کنند که به‌عنوان یک «نگهبان دیجیتال» ۲۴ ساعته و در همه روز‌های هفته محیط صنعتی را پایش و از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر فنی این شرکت با بیان اینکه برنامه اعتبار مالیاتی نقش بسزایی در پیشبرد این طرح داشته است، گفت: این حمایت باعث شد تا با ریسک کمتری بر روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنیم و همین امر انگیزه لازم برای تعریف و عملیاتی کردن چندین ایده نو در حوزه هوش مصنوعی را فراهم آورد. ایده‌هایی که بدون این مشوق، احتمالاً اجرای آن‌ها سال‌ها به تعویق می‌افتاد.

جزمی با اشاره به جزئیات این سامانه اظهار کرد: سامانه‌ای هوشمند عرضه شده مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری عمیق و بینایی ماشین طراحی و توسعه داده شده و قادر است به‌صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته محیط‌های صنعتی را پایش کرده و از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری می‌کند.

مدیر فنی این شرکت دانش بنیان تاکید کرد: این سامانه بومی نه تنها موجب صرفه‌جویی ۴۰ تا ۷۰ درصدی در هزینه‌ها نسبت به نمونه‌های خارجی می‌شود؛ بلکه مزایای مهم دیگری چون کاهش هزینه‌ها، حذف وابستگی به نرم‌افزارهای خارجی و حفظ داده‌های حساس تصویری در داخل کشور نیز به همراه دارد.

به گفته وی، تضمین امنیت اطلاعات از دیگر مزیت‌های این سامانه به شمار می‌رود.