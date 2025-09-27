به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس کل دادگستری استان کرمان از شمولیت دو هزار و ۳۰۳ نفر در طرح عفو معیاری تاکنون خبر داد و گفت: از این تعداد، دو هزار و ۱۶۷ نفر مشمول تخفیف مجازات شده و ۱۳۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان افزود: این آمار نشان‌دهنده آزادی ۵.۸ درصدی مشمولان عفو معیاری از زندان است.

وی با اشاره به ادامه روند بررسی پرونده‌ها، پیش‌بینی کرد که در نهایت قریب به سه هزار نفر مشمول عفو شوند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان در ادامه با اشاره به پیگیری روند تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کرمان، اظهارداشت: در این راستا با استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف اقدامات خوبی انجام شده است که تا رسیدن به وضعیت مطلوب ادامه خواهد داشت.