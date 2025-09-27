مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: نقش ائمه جمعه و تریبون های نماز جمعه در صیانت از آب ستودنی است و می توان با بهره گیری از این ظرفیت بزرگ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف مشترکین اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ علی محمد نادرخانی در حاشیه بازدید ائمه جمعه شهرهای استان زنجان از تصفیه خانه آب زنجان گفت: نقش ائمه جمعه و تریبون های نماز جمعه در صیانت از آب ستودنی است و می توان با بهره گیری از این ظرفیت بزرگ در راستای اصلاح فرهنگ مصرف مشترکین اقدام کرد.

وی افزود: با توجه به وجود ارزش های مذهبی بین شهروندان، می توان با اتکا به مفاهیم بلند اسلامی و دینی برای تحقق مصرف بهینه آب از تریبون مقدس نماز جمعه بهره گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان با تقدیر از اقدامات ائمه جمعه برای اختصاص مضامین مرتبط با کم آبی و مصرف صحیح آب در خطبه های نماز جمعه توسط امامان جمعه استان، خواستار توجه و ایجاد حساسیت بیشتر بین نمازگزاران و مردم در این زمینه شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان با اشاره به تاکیدات نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان بر ضرورت ایفای نقش نهاد نماز جمعه در تحقق مدیریت مصرف، از این اظهارات و موضع گیری های حجت الاسلام و المسلمین حسینی تقدیر کرد.

این مسئول با اشاره به مصرف بی رویه آب در برخی از روستاهای استان، از ائمه جمعه درخواست کرد مضامین تشریعی در خصوص استفاده غیرمجاز از آب آشامیدنی برای آبیاری باغ و باغچه را بیش از پیش تبیین کنند.

گفتنی است: بازدید میدانی از وضعیت سد تهم و تامین آب تصفیه خانه آب زنجان از این سد دیگر برنامه ائمه جمعه استان در زنجان بود.