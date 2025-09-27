به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکار‌های تنیس روی میز قهرمانی بسیج استان قم با حضور ۸۴ ورزشکار در سالن آکادمی نراقی برگزار شد. این رقابت‌ها به همت مرکز تربیت‌بدنی سپاه، هیئت تنیس روی میز سپاه و بسیج قم و با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم برگزار گردید.

در رده جوانان بسیج، مهدی عموئیان از حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی مقام نخست را کسب کرد، محمدصالح صابری از حوزه مقاومت بسیج شهدای گمنام دوم شد و محمدجواد منادی از حوزه مقاومت بسیج شهید بهشتی و محمدفاضل صابری از حوزه مقاومت بسیج شهدای گمنام به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در رده بزرگسالان نیز محمدمهدی بهدریان عنوان قهرمانی را به دست آورد، امیررضا مسلمی مقام دوم را کسب کرد و محمدجواد زلفی‌گل و محمد محرابی به مقام سوم مشترک دست یافتند.