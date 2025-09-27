پخش زنده
هفته ادبیات برخط (آنلاین) بینالمللی چین ۲۰۲۵ با موضوع اصلی «پویایی جدید، الگوی جدید و مدل جدید - چشمانداز جهانی ادبیات آنلاین با قدرت هوش مصنوعی»، در شهر هانگجو در شرق چین آغاز به کار کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، دراین اجلاس نویسندگان، منتقدان صاحب نام از سراسر چین، نمایندگانی از سکوها و صنایع ادبیات برخط، متخصصان ارتباطات بینالمللی، نمایندگانی از سفارتخانهها و کنسولگریهای ۱۹ کشور در چین، نویسندگان و خوانندگان خارجی، نمایندگانی از سکوها و صنایع ادبیات برخط وانلاین خارجی و متخصصان ترجمه و تحقیق ادبیات برخط، در مراسم افتتاحیه این رویداد حضور داشتند.
رایزن فرهنگی سفارت ایران در چین، به عنوان سخنران ویژه در این مراسم گفت: ادبیات امروز دیگر در فضای قفسههای کتابخانهها و خانهها محدود نیست و در فضای بیکران مجازی، فرصت رشد و بالندگی بی مانندی یافته است. در ایران، سکوهای پرمخاطبی، چون طاقچه و فیدیبو، کتابهای دیجیتال و صوتی را به متن زندگی فرهنگی مردم آوردهاند.
نعمتالله ایرانزاده، در ادامه گفت: بسیاری از نویسندگان جوان و جویای نام، فعالیت خویش را از شبکههای اجتماعی آغاز میکنند و پس از یافتن نام و نشان و جذب مخاطبان گسترده، وارد نشر رسمی میشوند. در این مسیر، هوش مصنوعی نیز یاریگر است؛ اما آنچه ادبیات را زنده نگاه میدارد، همان حس انسانی و خلاقیت بیمرز است.
رایزن فرهنگی ایران در چین با اشاره به ادبیات آنلاین چین و آثاری مانند «سنجاق سر طلایی» و «نیروی درونی» که به ایران نیز راه یافتهاند و مینیدرام «زیبایی لعاب» که دانشگاههای تهران و پکن را به برگزاری نشستهای مشترک کشانده است گفت: این امر نشان میدهد که ادبیات آنلاین، بهراستی متناسب با نیاز جوانان امروزشکل گرفته است.
ایرانی زاده افزود: پرسش اساسی این است که چگونه میتوانیم این فرصت را به آیندهای پایدار برای تبادلات فرهنگی و ادبی برخط و آنلاین بین چین و ایران تبدیل کنیم؟ سه چشم انداز روشن پیش روی ماست: ۱. ایجاد باشگاه داستان نویسان دیجیتال ایران–چین برای ترجمۀ همزمان و انتشار سریالی آثار؛ ۲. راهاندازی جایزۀ مشترکی برای بهترین داستان تعاملی که پایانش را مخاطبان رقم بزنند؛ ۳. پیوند سکوهای صوتی ایران و چین، با هدف ساخت بازار مشترک کتابهای شنیداری.
رایزن فرهنگی ایران در چین با تاکید بر اینکه ادبیات آنلاین تنها تبادل داستان نیست؛ بلکه تبادل «زمان حال مشترک» است گفت: وقتی جوانی در تهران و همتای او در شانگهای یا پکن، همزمان منتظر اپیزود تازۀ یک رمان یا داستان صوتی میشوند، ما منطقۀ زمانی ادبی جدیدی خلق شده که پیش و بیش از هر نوع دیپلماسی رسمی، دلها و جانها را به هم پیوند میزند.
وی با بیان اینکه داستان و روایت اندیشه و هنر و فرهنگ، مرز نمیشناسد، گفت: بیایید با حمایت دولتها، سرمایهگذاری شتاب دهنده (استارتاپ)ها و خلاقیت نویسندگان، به آیندهای درخشانِ پر از مهر و دوستی برسیم.
در این نشست رییس انجمن نویسندگان چین نیز گفت: دو سال پیش، شی جینپینگ رییس جمهوری خلق چین با مطرح کردن ابتکار تمدن جهانی، بر تنوع و به هم پیوستن تمدنهای در حال توسعه و فراگیر جهان تاکید کرد. شی خواستار احترام به تنوع تمدنها، ترویج ارزشهای مشترک و ترویج تبادلات و یادگیری متقابل بین تمدنها شد.
جانگ هونگسن افزود: هفته ادبیات آنلاین بینالمللی چین گامی مهم برای عملی شدن ابتکار تمدن جهانی و تقویت تبادلات و گفتوگو بین ادبیات جهان است. موضوعهایی که مسیر اساسی را برای ترویج گسترش بینالمللی ادبیات آنلاین و مشارکت در ایجاد چشماندازی جدید برای ادبیات جهان ارائه میدهد.