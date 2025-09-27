به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در این مراسم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: شهدای سرافراز با ایثار و از خودگذشتگی به ما درس استکبار ستیزی، مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و زورگویی دادند.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: نسل امروز باید حافظ و صیانت دار این ارزش‌های مقدس باشند و با الگوگیری از زندگی شهدا، می‌توان ایرانی آباد، مستقل و پیشرفته ساخت.

شهرطالخونچه صد شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.