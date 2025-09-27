کسب افتخار ملی برای دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی
دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی حائز رتبه برتر پرسش مهر ریاست جمهوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش این استان گفت: در بیستوپنجمین دوره مسابقات پرسش مهر ریاست جمهوری که با موضوع «راه وفاق در مدرسه و تأثیر آن در فردای کشور عزیزمان» برگزار شد، علیرضا تقوی، دانشآموز مقطع متوسطه دوم، از کهگیلویه و بویراحمد موفق شد رتبه دوم کشوری رشته داستاننویسی را کسب کند. ایوب رضایی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش در مراسم پایانی این مسابقات، با اهدای لوح تقدیر از این دانشآموز تجلیل کرد، افزود: به پاس تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش استان در حوزه فرهنگی و هنری دانشآموزان، تندیس افتخار پرسش مهر به اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز اهدا شد.