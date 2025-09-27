پخش زنده
افشین علا، شاعر برجسته کشور، تازهترین غزل خود با عنوان «روز وداع» را به سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزبالله لبنان، تقدیم کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جمعی از شاعران ایران در آستانه سالروز شهادت سید حسن نصرالله، رهبر فقید حزبالله لبنان، با سرودههای خود یاد و مقام این اسطوره مقاومت را گرامی داشتند. افشین علا، شاعر نامآشنا، نیز غزلی با عنوان «روز وداع» را به این شهید والامقام تقدیم کرد. این غزل با تصاویری بدیع و احساسی، شکوه و عظمت شخصیت سید مقاومت را به نمایش میگذارد.
متن کامل غزل «روز وداع» به شرح زیر است:
روزوداع
فرمان رسید: آید و فرماندهی کند
در ملک لایزال شهیدان، شهی کند
حق خواست تا اهالی باغ بهشت را
مبهوت آن فصاحت و قد سهی کند
خواهد فلک که روز وداعش برهنهپا
در گریه با سپاه ملک همرهی کند
ترسم که در قیامت تشییع قامتش
شمسالضحی چو ضاحیه قالب تهی کند
آتش زنم به خامهی گریان خویش اگر
در وصف سربلندی او کوتهی کند
تابوت او به دیده نشانم که پیکرش
جانم عجین به نافهی حزباللهی کند
شیر عرب به بیشهی شیران حق شتافت
گیرم دو روز شیخ دغل، روبهی کند
گیرم دو روز حاکم خونخوار خودفروش
می در حرمسرا خورد و فربهی کند
او رفت سوی لایتناهی که راه را
با خون خود به قدس و حرم منتهی کند
اسطوره ساخت قاتلش از او به دست خود
بگذار با تمام توان ابلهی کند!