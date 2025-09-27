به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رمضانعلی محبتی با اشاره به اینکه این طرح در سه مرحله انجام می‌شود، افزود: در مرحله اول ۹ کیلومتر خط انتقال انجام خواهد شد که اکنون ۶ کیلومتر کار شده و مابقی در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه برای این پروژه ۱۵۰ میلیون اعتبار هزینه شده است، ادامه داد: ۷ حلقه چاه برای این طرح حفر شده و یک سوم شهر بجنورد یعنی شمال شرق شهر بجنورد را هم پوشش خواهد داد.

وی گفت: در مرحله سوم این طرح ساکنان گلستان شهر بجنورد نیز می‌توانند از آن استفاده کنند که اجرای این طرح دی ماه به اتمام می‌رسد.

محبتی با اشاره به اینکه اکنون در شهر بجنورد مشکل کم آبی وجود ندارد، افزود: اجرای این طرح برای مواقع پدافندی یا زمانی که کیفیت آب سد شیرین دره بسیار پایین است پیش بینی شده است.

معاون فنی و مهندسی شرکت آب و فاضلاب استان گفت: اصلاح خطوط انتقال کلاته نقی، ساخت و وارد مدار شدن مخزن دو هزار متر مکعبی در سایت ارکان، جانمایی و مطالعات آبیاری در اطراف بجنورد و حفر و وارد مدار شدن دو حلقه چاه در کلاته نقی شهر بجنورد از دیگر طرح‌های آبرسانی به بجنورد است.