فرماندار میاندوآب بر نقش آفرینی دهیاران برای زدودن چهره محرومیت در روستاها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نشست مشورتی دهیاران شهرستان میاندوآب با فرماندار میاندوآب و مدیران دستگاههای خدمات رسان با هدف ایجاد تعامل، همکاری سازنده و بهبود ارائه خدمات به روستاییان، در سالن شهید باکری فرمانداری برگزار شد.
امیر تیموری فرماندار میاندوآب در این نشست گفت:دهیاران نمایندگان دولت در خط مقدم خدمت رسانی به روستاها هستند، دهیاری موفق است که پیگیراعتبارات و مطالبات مردم باشد، هرچقدر پیگیری بیشتر باشد جذب امکانات و تامین رفاه نیز بیشتر خواهد بود.
وی افزود: بخش عمدهای از روستاهای شهرستان میاندوآب به لطف تلاش و پیگیری دهیاران از لحاظ امکانات و خدمات جزو روستاهای برخوردار هستند که نشان از تلاش و جدیت بخشداران و دهیاران دارد.
تیموری اظهار داشت: موفقیت دهیار بستگی به میزان تعامل با مردم دارد، ارتباط مستقیم و صمیمانه با مردم علاوه بر پیشرفتهای عمرانی و رفاهی، موجب تزریق امید و اعتماد در جامعه روستایی خواهد شد