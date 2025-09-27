سفر دوم شناورهای تجاری بوشهر در مهر
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: سفر دوم شناورهای تجاری در قالب قانون ساماندهی مبادلات مرزی در مهر اجرایی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ابوذر خدری در نشست بررسی فعالیتهای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با تأکید بر اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در مسیر مبارزه قاطع با قاچاق، از شروع سفر دوم شناورها در قالب قانون ساماندهی مبادلات مرزی استان از ابتدای ماه جاری خبر داد.
وی افزود: در راستای تسهیل شناسایی شناورها و کنترل دقیق میزان پیمایش، سامانه AIS تقریباً بر روی تمامی شناورهای استان نصب شده است که امکان پایش موثر، افزایش شفافیت و جلوگیری از هرگونه تخلف را فراهم میکند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با اشاره به فعالتر شدن کارگروههای زیرمجموعه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: تلاش همه اعضا در مسیر ساماندهی امور با هدف اجرای دقیق قانون و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بهکار گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی، خواستار همکاری همه دستگاههای متولی برای جلوگیری از رسوب کالاها و تسریع در فرآیند مشخص شدن وضعیت این اجناس شد.
خدری تأکید کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تمام ظرفیت و بهرهگیری از ابزارهای نوین و قوانین جدید، اجرای دقیق طرح ساماندهی مبادلات مرزی و مبارزه همهجانبه با قاچاق را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است.