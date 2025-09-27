به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی دراین جلسه با اشاره به اینکه این رقابت‌ها باید با بهترین کیفیت برگزارشود گفت این برنامه فرصتی مناسب برای معرفتی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های استان کردستان به مهمانان خارج از استان است.

وی در ادامه مهمان نوازی و فضا سازی شهر‌ها و استقبال از مهمانان را بسیار مهم عنوان کرد و گفت همه‌ی ادارات و و دستگاه‌ها باید با تمام توان و ظرفیت پای کار بیایند و این برنامه را به صورت ویژه ببینند.

حجت الاسلام کاروند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه استان کردستان آمادگی کامل را برای برگزاری این برنامه دارد، گفت: چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۲۶ مهرماه به مدت ده روز تا ششم آبان در استان کردستان برگزار خواهد شد.