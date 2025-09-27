پخش زنده
امروز: -
جلسه هماهنگی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم امروز در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان،حجت الاسلام والمسلمین پورذهبی دراین جلسه با اشاره به اینکه این رقابتها باید با بهترین کیفیت برگزارشود گفت این برنامه فرصتی مناسب برای معرفتی توانمندیها و پتانسیلهای استان کردستان به مهمانان خارج از استان است.
وی در ادامه مهمان نوازی و فضا سازی شهرها و استقبال از مهمانان را بسیار مهم عنوان کرد و گفت همهی ادارات و و دستگاهها باید با تمام توان و ظرفیت پای کار بیایند و این برنامه را به صورت ویژه ببینند.
حجت الاسلام کاروند مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان هم در این مراسم با اشاره به اینکه استان کردستان آمادگی کامل را برای برگزاری این برنامه دارد، گفت: چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ۲۶ مهرماه به مدت ده روز تا ششم آبان در استان کردستان برگزار خواهد شد.