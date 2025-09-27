به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بمناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسؤلین و هنرمندان شهرستان تکاب نمایشگاه تصویر سازی شهدای انقلاب، دفاع مقدس ۱۲ روزه و مقاومت در تکاب گشایش یافت.

نوید جمشیدی هنرمند تکابی و صاحب آثار نمایشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: نمایشگاهی از آثار طراحی تمثال شهدای انقلاب، مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه بمناسبت هفته دفاع مقدس در محل سالن کتابخانه عمومی ملت گشایش و در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

جمشیدی افزود: با برپایی این نمایشگاه خواستم دینم را به شهدای انقلاب، مقاومت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ایران اسلامی ادا کنم

وی گفت: در این نمایشگاه تمثال ۱۵ شهید تصویر سازی شده و از ۵ لغایت ۱۰ مهر در سالن کتابخانه عمومی ملت پذیرای علاقمندان خواهد بود.