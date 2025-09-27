پخش زنده
امروز: -
امین یوسفنژاد بازیکن ۲۹ ساله تیم هندبال ایران به تیم هالدن تاپ نروژ پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امین یوسفینژاد، بازیکن ۲۹ ساله هندبال ایران، با عقد قراردادی رسمی به تیم هالدن تاپهندبال نروژ پیوست. این بازیکن ۱.۹۶ متری در پست بغل چپ بازی میکند و سابقه حضور در تیمهای مطرحی، چون متالوگ اسکوپیه مقدونیه، الترجی تونس و بیش از ۵۰ بازی ملی با پیراهن تیم ملی ایران را در کارنامه دارد.
ویکتور اسکیلهامر، سرمربی هالدن، یوسفینژاد را بازیکنی با فیزیک قدرتمند، تحرک بالا و تجربه ارزشمند توصیف کرد و او را یکی از مهرههای کلیدی برای ترکیب جوان این تیم دانست. یوسفینژاد همچنین جانشین جِرگن یانسرد خواهد شد که به دلیل مصدومیت کل فصل را از دست داده است.