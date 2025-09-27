پخش زنده
به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، نمادهای اسکناس دلار و یورو در سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازگشایی شده است. در این نمادها بازرگانان گروه دوم میتوانند تقاضای خود را در این نمادها ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد لامعی با بیان اینکه بانک مرکزی همواره در تلاش بوده تا از طریق رصد و پایش بازار، به نیاز بازرگانان برای تامین ارز کالاهای وارداتی کشور پاسخ دهد، بیان داشت: بخشی از تجارت کشور به تامین ارز برای تجارت خرد اختصاص دارد که با توجه به درخواست بازرگانان برای این نوع ارز که بیشتر به صورت اسکناس مورد نیاز است، بانک مرکزی تدابیری اتخاذ کرده است.
به گفته مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، این بانک تلاش میکند تا به حداکثر متقاضیانی که تقاضایشان زیر یک مقدار خاص است و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش کردهاند، از طریق سامانه بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارز اختصاص دهد. این افراد میتوانند در گروه دوم متقاضیان خرید که در بین بازرگانان به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا معروف است، به ثبت سفارش بپردازند.
لامعی ضمن تشریح روند سفارشگذاری در تالار دوم مرکز مبادله، تصریح کرد: بر اساس مکانیسمهای پیشبینیشده در تالار دوم، بازرگانان به دو روش میتوانند سفارشگذاری کنند. در روش غیرمستقیم (مدل جورسازی)، متقاضیان خرید میتوانند قیمتهای مورد نظر خود را ثبت سفارش کنند و عرضهکنندگان (که بانک مرکزی نیز یکی از آنهاست) میتوانند به این تقاضاها پاسخ دهند. سایر عرضهکنندگان و صادرکنندگانی که مشمول عرضه اسکناس هستند، نیز به همین ترتیب با قیمتهای مورد نظر خود سفارشگذاری میکنند. بر اساس مدل تطابق یا جورسازی، این معاملات با یکدیگر «مچ» میشوند و پس از آن، متقاضی به بانک عامل معرفی میشود. در نهایت، متقاضی میتواند اسکناس مورد نیاز خود را (به صورت دلار در نماد دلار یا به صورت یورو در نماد یورو) دریافت کند.
وی افزود: بانک مرکزی متناسب با سفارشهایی که از سوی تقاضا و عرضه ثبت میشود، اقدام به بازارسازی میکند. این اقدام همان کاری است که هماکنون در تمامی بازارهای ارز تجاری انجام میدهد و ممکن است متناسب با شرایط بازار، به این بازار نیز ورود پیدا کند.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با توجه به ابزارهای در اختیار خود، هم در بازارهای حواله و هم در بازارهای اسکناس، توانایی انجام عملیات بازارسازی را دارد. نمادهایی که اخیراً ایجاد کرده است نیز در راستای پاسخگویی به نیاز تجار و بازرگانان به اسکناس است تا از این طریق بتواند تامین ارز مورد نیاز برای این گروه از کالاها را انجام دهد.