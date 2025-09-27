برای نخستین بار در کشور و برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، توکن صرفه جویی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، توکن صرفه جویی با همکاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و بانک عامل منتشر خواهد شد.

به این منظور تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و بانک عامل در محل ساتبا به امضا خواهد رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی منعقد می‌شود. بر اساس مفاد این همکاری، زمینه برای مشارکت عمومی از طریق جذب سرمایه‌های خرد فراهم شده و انتشار توکن صرفه‌جویی انرژی به‌عنوان ابزاری نوین مالی، مسیر تازه‌ای برای حضور سرمایه‌گذاران خرد در طرح‌های ملی بهره‌وری انرژی ایجاد خواهد کرد.

توکن صرفه‌جویی انرژی، نوعی ابزار مالی مبتنی بر فناوری دیجیتال است که ارزش آن معادل میزان کاهش واقعی مصرف انرژی در پروژه‌های بهینه‌سازی تعریف می‌شود.

این توکن‌ها قابلیت مبادله و معامله در بازار را داشته و می‌توانند علاوه بر ایجاد مشوق اقتصادی برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، به‌عنوان سازوکاری شفاف برای سنجش و اعتبارسنجی اقدامات بهینه‌سازی در بخش انرژی نیز عمل کنند.