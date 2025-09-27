به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت‌الاسلام غلامی از برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت، آیت‌الله سید حسن نصرالله و شهید نیل فروشان در سراسر استان خبر داد و افزود:بر اساس برنامه‌ریزی کشوری، این مراسم روز یکشنبه به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و در لرستان نیز در تمامی شهرستان‌ها مراسم‌هایی تدارک دیده شده است.

وی بیان کرد: در خرم‌آباد این برنامه روز یکشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در حسینیه ثارالله سپاه برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه این مراسم به عبارتی تجدید میثاق با شهدا و عرض ادب به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی است، افزود: در این آیین، امت اسلامی بار دیگر پیمان خود را با رهبر معظم انقلاب تجدید کرده و اعلام می‌کنند که همواره مدافع جبهه مقاومت و شهدای مقاومت خواهند بود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در پایان ضمن دعوت از مردم مؤمن، زمان‌شناس و دشمن‌شناس استان برای حضور پرشور در این مراسم گفت:کسانی که جان خود را برای اعتلای ارزش‌های دینی فدا کردند، شایسته تکریم و احترام‌اند و ما نیز باید با حضور خود در این برنامه‌ها قدردان مجاهدت‌های آنان خواهیم بود.