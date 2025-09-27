پخش زنده
امروز: -
معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از آغاز اجرای طرح شارک (شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی) با هدف تقویت اقتصاد دریامحور کشور خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ آقای سهیل معمارباشی گفت: صنعت کشتیسازی و تعمیر شناورها به عنوان یکی از بخشهای راهبردی اقتصاد دریا محور، نیازمند ساختاری منسجم و کارآمد برای افزایش بهره وری و رقابتپذیری است.
وی ادامه داد: طرح شارک (شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی) با ایجاد سیستمی منسجم برای ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات، بهره وری، شفافیت و رقابتپذیری این صنعت را ارتقا میدهد.
معمارباشی افزود: این طرح، با تکیه بر سرعت و دقت، جایگاه ایران را در صنایع دریایی بینالمللی تقویت خواهد کرد و گامی بزرگ در کاهش وابستگی به واردات و توسعه صادرات خدمات دریایی است.
طرح شارک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی صنایع دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی، انجمن مهندسی دریایی ایران و دیگر نهادها اجرا میشود.
به گفته معمار باشی این طرح کارخانجاتی نظیر ایزوایکو و صدرا را با استانداردهای جهانی همراستا و فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
براساس این گزارش؛ شارک مخفف شناسایی، ارزیابی و رتبهبندی کارخانجات کشتیسازی است؛ یک نظام جامع مدیریتی که هدف آن ساماندهی ظرفیتهای کشتیسازی کشور و ارتقای کیفیت خدمات این صنعت است. این طرح با بررسی توانمندیهای فنی، نیروی انسانی، تجهیزات و سوابق عملکردی کارخانجات، آنها را رتبهبندی میکند تا هم سرمایهگذاران داخلی و خارجی تصویر روشنی از توان ایران داشته باشند و هم دولت بتواند سیاستهای حمایتی و توسعهای را دقیقتر اعمال کند.
به بیان دیگر، شارک ابزاری راهبردی برای افزایش شفافیت، استانداردسازی، بهبود رقابتپذیری و قرار گرفتن کشتیسازی ایران در مدار اقتصاد جهانی است.