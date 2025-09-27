فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «کندیمیز» بر نقش تعیین‌کننده گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۳۱ در صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ بهرام تقی‌زاده در گفت‌و‌گو با برنامه رادیویی «کندیمیز» اظهار کرد: سامانه ۱۳۱ به عنوان گوش شنوای یگان حفاظت، امروز به یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای تبدیل شهروندان به یاریگران این یگان تبدیل شده است.

وی افزود: مردم می‌توانند به صورت شبانه‌روزی تخلفات مربوط به تغییر کاربری یا ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را گزارش دهند و گشت‌های یگان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت خاطرنشان کرد: در کنار این مشارکت مردمی، پایش هوشمند اراضی کشاورزی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تصاویر ماهواره‌ای در تمامی شهرستان‌های استان به طور کامل عملیاتی شده است.

وی با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه CMS طی شش‌ماهه نخست سال جاری گفت: در این مدت یک‌هزار و ۴۹ مورد گزارش مردمی و دو‌هزار و ۱۲۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز توسط عوامل گشت دهگردشی شناسایی شده است.

سرهنگ تقی‌زاده در پایان ضمن تقدیر از همراهی مردم، تأکید کرد: امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از ارکان اقتدار ملی در گرو حفاظت از زمین‌های کشاورزی است و تحقق این هدف جز با عزم و مشارکت همگانی ممکن نخواهد بود.