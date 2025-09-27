نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در دیدار نماینده یونسکو گفت: اگر قلعه حسن صباح ثبت جهانی شود این فرصتی است برای اینکه هم ما از طریق گردشگران با فرهنگ‌های مختلف مردم دنیا آشنا شویم، هم آنها با قزوین، الموت و قلعه حسن صباح بیشتر آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام و المسلمین حسین مظفری در دیدار آقای معطی‌بن‌سالم‌بن‌سعید، نماینده یونسکو که به منظور بررسی ثبت قلعه‌های الموت در یونسکو به قزوین سفر کرده است، اظهار کرد: ایران ما یکی از تمدن‌های دیرینه دنیاست و استان قزوین هم دارای تمدنی چند هزار ساله است، صد‌ها آثار باستانی در نقاط مختلف این استان قرار دارد که بسیاری از آنها مورد غفلت واقع شده‌اند، امیدواریم با تعاملاتی که برقرار شده شاهد باشیم آثار باستانی قزوین بیش از پیش برای مردم دنیا شناسانده شود.

امام جمعه قزوین عنوان کرد: قلعه‌های الموت یکی از مهم‌ترین این آثار هستند و می‌توانند به خوبی نشان‌دهنده عمق و گستره علم و دانش مردم ایران‌زمین باشند، یکی از مواردی که خوب است در بازدید و مطالعه این آثار مورد توجه قرار بگیرد، خدمات متقابل اسلام و ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بیان کرد: مردم ایران از ورود اسلام استقبال کرده و با اشتیاق دین مبین اسلام را پذیرفته‌اند و سپس تمام ذوق، دانش و هنر خود را در ایجاد ابنیه اسلامی، مساجد و سایر بنا‌ها به کار گرفته‌اند، مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان و مسجد جامع و مسجدالنبی (ص) قزوین به خوبی نشان‌دهنده این هنر‌های اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال بیشتر مردم دنیا از این آثار و شناساندن بیشتر این آثار، عمق فرهنگ ملی و دینی ایران برای مردم دنیا بیشتر شناخته شود، در این آثار علم و دانش بالای ایرانی‌ها، عمق دین آنان و ذوق و قریحه هنری آنها به خوبی آشکار است، الحمدلله در استان قزوین عزم و اراده جدی برای این مسئله وجود دارد که از آثار باستانی به خوبی حفاظت شود و این آثار به درستی به مردم دنیا شناسانده شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری تأکید کرد: ما معتقدیم بازدید مردم از آثار باستانی در گوشه و کنار دنیا می‌تواند موجب ارتقاء و تکامل علمی و معنوی آنان شود، امیدواریم شما هم کمک کنید به اینکه علاوه بر این آثاری که قرار است ثبت جهانی شود، به تدریج آثار فراوان دیگر استان قزوین نیز به ثبت جهانی برسد.

وی بیان کرد: این برای ما مایه افتخار است که این قلعه ثبت جهانی شود و مورد توجه مردم در گوشه و کنار دنیا قرار بگیرد، و فرصتی است برای اینکه هم ما از طریق گردشگران با فرهنگ‌های مختلف مردم دنیا آشنا شویم، هم آنها با قزوین، الموت و قلعه حسن صباح بیشتر آشنا شوند، از شما و همه عزیزانی که در استان قزوین برای این ثبت جهانی زحمت می‌کشید، تشکر می‌کنیم.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: مردم ما در عین اینکه برای میراث فرهنگی و این آثار فاخر ارزش و احترام قائل هستند، تمایل دارند شرایط به گونه‌ای نباشد که این ثبت جهانی در روال عادی زندگی آنها اختلال ایجاد شود و یا ممنوعیت‌ها و محذوریت‌های غیرمنطقی به لحاظ ساخت و ساز‌های محدود در باغستان مطرح شود که باعث آسیب به روال عادی زندگی مردم شود، ان‌شاءالله شرایط به گونه‌ای باشد که رضایت مردم نیز در این زمینه جلب شود.

باید آثار ارزشمند تاریخی ایران را به دنیا معرفی کنیم

در ادامه این دیدار، معطی‌بن‌سالم‌بن‌سعید، نماینده یونسکو اظهار کرد: بنده از زمانی که به ایران آمده‌ام، با تلاش‌هایی که ایرانیان انجام داده‌اند تا حدود زیادی با فرهنگ مردمان این مرز و بوم آشنا شده‌ام، اگرچه شنیده‌ام که متأسفانه خیلی از آثار باستانی در ایران از بین رفته و نابود شده‌اند، اما همین آثار موجود بسیار ارزشمند هستند و لازم است از آنها محافظت شود.

وی ادامه داد: ما اصطلاحی در مباحث ثبت فنی آثار داریم که می‌گویند وقتی خیلی از یک بنا و اثر صحبت می‌شود، این نشان می‌دهد که آن اثر چقدر ریشه‌دار است؛ هدف ما از ثبت آثار کشور‌های مختلف این است که بتوانیم اجازه دهیم این کشور‌ها فرهنگشان را به دنیا عرضه کنند، یکی از اهداف ثبت جهانی قلعه‌های الموت هم این است که فرهنگ مردم ایران را به مردم جهان بشناسانیم.