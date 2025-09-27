به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت؛ عباس گودرزی در تشریح دستور کار هفته جاری صحن علنی گفت: ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار صحن علنی قرار دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین از رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه بهره‌برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی نیز از دیگر دستورات مورد رسیدگی در صحن علنی هفته جاری است.

وی افزود: همچنین گزارش‌های کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و همچنین در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به رسیدگی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در هفته جاری بیان کرد: گزارش‌های کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری‌های مالیاتی طرح پهنه راه و همچنین لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز نیز بررسی خواهد شد.

گودرزی اضافه کرد: همچنین گزارش‌های کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تبادل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰) و همچنین گزارش مربوط به لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر نیز در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس همچنین از رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی خبر داد و گفت: نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبردی برنامه درخصوص اجرای سال اول برنامه هفتم پیشرفت، گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات نهاده‌های دامی و گزارش کمیسیون عمران درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز از دیگر دستورات مورد رسیدگی در صحن علنی هفته جاری خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین از بررسی گزارش‌های کمیسیون کشاورزی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در زمینه تخصیص‌های حوزه آبریز زاینده رود طی ۴ سال اخیر و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه در مهار آب‌های مرزی غرب کشور به عنوان دیگر موارد مورد رسیدگی در صحن علنی خبر داد.