درخشش دانشآموزان لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی
دانشآموزان لرستانی در جشنواره نوجوان خوارزمی خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان گفت : در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، دانشآموزان متوسطه اول استان لرستان با کسب رتبههای برتر کشوری، افتخاری بزرگ برای جامعه فرهنگی این استان رقم زدند.
سید عیسی سهرابی افزود : در محور ادبیات فارسی، آرین صفری، نوجوان نویسنده لرستانی، موفق به کسب مقام اول در بخش پسران مدارس خاص کشور شد،همچنین شادی دانشور، دانشآموز خلاق لرستانی، مقام نخست دختران مدارس خاص کشور را در همین محور از آن خود کرد.
وی گفت : در محور قرآن و معارف اسلامی نیز، محیا عزیزیانی و عسل حاجیپور با درخشش چشمگیر، مقام اول کشوری را به دست آوردند و برگ زرینی بر دفتر افتخارات لرستان افزودند.
معاون آموزش متوسطه لرستان این موفقیتهای ارزشمند را به دانشآموزان، خانوادههای آنان و جامعه فرهنگیان استان تبریک گفت و از تلاشهای صادقانه دبیران، ناظران تخصصی، داوران، کارکنان دبیرستانها، ادارات شهرستانی و اداره کل آموزش و پرورش استان که با همکاری دلسوزانه خود زمینهساز این افتخارآفرینی بودند، قدردانی کرد.
زهرا نظری بیان کرد : این موفقیتها نشاندهنده ظرفیتهای علمی و فرهنگی بالای نوجوانان لرستانی و نقش مؤثر آموزش و پرورش در شکوفایی استعدادهای نسل آینده است.