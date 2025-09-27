به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مجتبی مرادی کوشکی گفت: با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد ریال، پروژه بهسازی محور روستایی قباد بزن - میم شهرستان کهک به طول 3.8 کیلومتر عملیاتی شد

وی محور روستایی قباد بزن _ میم را عامل ارتباطی ۹ روستای شهرستان کهک دانست و گفت: جهت اجرای طرح بهسازی این محور از دولایه روکش آسفالت استفاده خواهد شد و آن شالله تا پایان مهرماه امسال تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.