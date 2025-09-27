پخش زنده
۲۰ برگزیده رویداد ملی «علیوار» در قالبهای نقاشی، معرفی کتاب، شعرسرایی، داستان کوتاه، خوشنویسی و پادکست معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای ترویج معارف علوی و سبک زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، رویداد ملی کتابخوانی «علیوار» با همکاری مشترک نهاد کتابخانههای عمومی کشور و بنیاد بینالمللی غدیر برگزار شد. این رویداد فرهنگی، با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی عمیقتر آحاد جامعه با ابعاد شخصیتی امام علی(ع)، طراحی و در کتابخانههای عمومی سراسر کشور اجرا شد. پویش معرفی کتاب «یک دقیقه با علی (ع)» و تولید اثر در قالبهای نقاشی، خوشنویسی، شعرسرایی، داستاننویسی، تولید نماهنگ، انیمیشن، پادکست و ویدئوکست بخشهای متنوع این رویداد بودند.
برگزیدگان این رویداد در رشتههای مختلف به شرح زیر معرفی شدند:
نقاشی
آسنا سعادت / اردبیل، اردبیل / محافل ادبی
امیرعلی سیاوشی / فردیس، البرز / کتابخانه کودک قاصدک فردیس
مهیار پودینه / قائن، خراسان جنوبی / کتابخانه شهید بهشتی قائن
یاشار احمدینژاد / ابهر، زنجان / کتابخانه صاحبالزمان (عج) قِروه
آرشیدا علیزاده / خاش، سیستان و بلوچستان / کتابخانه شهید بهشتی خاش
ساجده شهابیپور / بردسیر، کرمان / کتابخانه شهید صدر بردسیر
هلیا گرایلو / مینودشت، گلستان / کتابخانه فردوسی مینودشت
معرفی کتاب
آمنه پورجمال / ایلام، ایلام / کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
زینب کاشی قرا / قائمشهر، مازندران / کتابخانه مرحوم مهندس حسین گران
زینب بارانی ماشهرانی / میناب، هرمزگان / کتابخانه شهید بهشتی(ره) میناب
شعرسرایی
محسن وظیفه پشتکوه / پارسآباد، اردبیل / کتابخانه شهید رجائی پارسآباد
داستان کوتاه
حسین آرمین / شبستر، آذربایجانشرقی / کتابخانه ثقلین کوزهکنان
رویا هادیلو / خرمدره، زنجان / کتابخانه شهریار قلعه حسینیه
سید علی مستجابالدعواتی / قم، قم / کتابخانه آیتالله خامنهای قم
خوشنویسی
ملیحه عاملی / فردوس، خراسان جنوبی / کتابخانه قائم (عج) فردوس
لیلا راستگو / نیریز، فارس / کتابخانه زندهیاد محمدحسن رجبی نیریز
علی اسفندیاری / قزوین، قزوین / کتابخانه سالک قزوینی محمودآباد نمونه
علیرضا همتی / هرسین، کرمانشاه / کتابخانه نبی اکرم (ص) هرسین
پادکست
کبری حیدری / نظرآباد، البرز / کتابخانه امام باقر(ع) نظرآباد
علیرضا میرزازاده / رودسر، گیلان / کتابخانه شمسی موسوی