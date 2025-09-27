به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای ترویج معارف علوی و سبک زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، رویداد ملی کتابخوانی «علی‌وار» با همکاری مشترک نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و بنیاد بین‌المللی غدیر برگزار شد. این رویداد فرهنگی، با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی عمیق‌تر آحاد جامعه با ابعاد شخصیتی امام علی(ع)، طراحی و در کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور اجرا شد. پویش معرفی کتاب «یک دقیقه با علی (ع)» و تولید اثر در قالب‌های نقاشی، خوشنویسی، شعرسرایی، داستان‌نویسی، تولید نماهنگ، انیمیشن، پادکست و ویدئوکست بخش‌های متنوع این رویداد بودند.

برگزیدگان این رویداد در رشته‌های مختلف به شرح زیر معرفی شدند:

نقاشی

آسنا سعادت / اردبیل، اردبیل / محافل ادبی

امیرعلی سیاوشی / فردیس، البرز / کتابخانه کودک قاصدک فردیس

مهیار پودینه / قائن، خراسان جنوبی / کتابخانه شهید بهشتی قائن

یاشار احمدی‌نژاد / ابهر، زنجان / کتابخانه صاحب‌الزمان (عج) قِروه

آرشیدا علیزاده / خاش، سیستان و بلوچستان / کتابخانه شهید بهشتی خاش

ساجده شهابی‌پور / بردسیر، کرمان / کتابخانه شهید صدر بردسیر

هلیا گرایلو / مینودشت، گلستان / کتابخانه فردوسی مینودشت

معرفی کتاب

آمنه پورجمال / ایلام، ایلام / کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

زینب کاشی قرا / قائم‌شهر، مازندران / کتابخانه مرحوم مهندس حسین گران

زینب بارانی ماشهرانی / میناب، هرمزگان / کتابخانه شهید بهشتی(ره) میناب

شعرسرایی

محسن وظیفه پشتکوه / پارس‌آباد، اردبیل / کتابخانه شهید رجائی پارس‌آباد

داستان کوتاه

حسین آرمین / شبستر، آذربایجان‌شرقی / کتابخانه ثقلین کوزه‌کنان

رویا هادیلو / خرمدره، زنجان / کتابخانه شهریار قلعه حسینیه

سید علی مستجاب‌الدعواتی / قم، قم / کتابخانه آیت‌الله خامنه‌ای قم

خوشنویسی

ملیحه عاملی / فردوس، خراسان جنوبی / کتابخانه قائم (عج) فردوس

لیلا راستگو / نی‌ریز، فارس / کتابخانه زنده‌یاد محمدحسن رجبی نی‌ریز

علی اسفندیاری / قزوین، قزوین / کتابخانه سالک قزوینی محمودآباد نمونه

علیرضا همتی / هرسین، کرمانشاه / کتابخانه نبی اکرم (ص) هرسین

پادکست

کبری حیدری / نظرآباد، البرز / کتابخانه امام باقر(ع) نظرآباد

علیرضا میرزازاده / رودسر، گیلان / کتابخانه شمسی موسوی