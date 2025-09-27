به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسام‌الدین باب‌گوره، در جریان بازدید از پل تاریخی قلاتاسیان میرآباد که با همراهی رضا حیدری، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی انجام شد، اظهار کرد: عملیات به‌سازی مسیر، دسترسی آسان و ساماندهی محوطه پل تاریخی قلاتاسیان در حال انجام است.



فرماندار میرآباد افزود: در این بازدید ضمن بررسی وضعیت کالبدی، سازه‌ای و نیاز‌های مرمتی این اثر تاریخی، بر تخصیص اعتبار بیشتر برای حفاظت و معرفی هر چه بهتر پتانسیل گردشگری این منطقه تاکید شد.

او ادامه داد: پل تاریخی قلاتاسیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بنا‌های تاریخی میرآباد شناخته می‌شود که در گذشته شاهراه ارتباطی مهمی بوده، با معماری خاص و مصالح به کار رفته در آن، نشان‌دهنده هنر و مهارت معماران ایرانی است و ساماندهی و احیای این اثر، گامی مهم برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان محسوب می‌شود.