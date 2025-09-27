پخش زنده
بهمناسبت گرامیداشت هفته گردشگری، زنگ گردشگری با حضور معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در مدرسه نیلوفر ارومیه نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا حیدری در مراسم نواختن زنگ گردشگری در مدرسه نیلوفر ارومیه با تبریک هفته گردشگری گفت: زنگ گردشگری فرصتی برای شناساندن ظرفیتهای گردشگری و تاریخی آذربایجان غربی به نسل جوان است تا از این طریق آنها ضمن آشنایی با هویت و تاریخ خود برای نگهداری از این جاذبهها نیز ترغیب شوند.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: در این استان بیش از یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی و پنج اثر ثبت جهانی وجود دارد که هر کدام بیانگر بخشی از تاریخ و هویت ماست و شناخت و بازدید از آنها در اولویت قرار گیرد.
او ادامه داد: امسال شعار هفته گردشگری «گردشگری و تحول پایدار» نامگذاری شده است در دنیای امروز، صنعت گردشگری نه تنها بهعنوان یک منبع درآمد اقتصادی، بلکه بهعنوان پلی برای تبادل فرهنگی و توسعه پایدار عمل میکند.
حیدری با تاکید بر ضرورت آموزش مباحث گردشگری به گروههای هدف گفت: آموزش یکی از ارکان حوزه گردشگری محسوب میشود و باید این آموزشها از مدارس آغاز شود و در این راستا نیاز است تمامی فعالان حوزه گردشگری، مدرسان و اولیای دانشآموزان توجه ویژهای در این باره داشته باشند.
در پایان این مراسم مسابقهای برگزار و از برندگان تجلیل بهعمل آمد.