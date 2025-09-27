پخش زنده
معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت جدید خرید تضمینی گندم بزودی پس از اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت از کشاورزان اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم آغاز فصل زراعی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ که امروز شنبه ۵ مهر در سالن اجلاس سران برگزار شد، از اتخاذ تصمیماتی برای حمایت از کشاورزان در دولت خبر داد و افزود: ما منتظر اعلام سیاستهای دولت در حمایت از کشاورزان هستیم و پس از مشخص شدن آن، قیمت جدید خرید تضمینی گندم در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی تعیین و توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
فتحی در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت صحیح بازار و تجارت را عامل اصلی در افزایش درآمد کشاورزان خواند و گفت: اگر بازرگانی درست مدیریت شود و کشاورز بداند محصول روی دستش نمیماند با اشتیاق و برنامه ریزی مناسب تری کشت میکند.
وی کشاورزی قراردادی را راهکاری برای رفع مشکلات کشاورزان و بازار دانست و افزود: با اجرای کشاورزی قراردادی، خریدار یا تاجر با کشاورز قرارداد میبندد و کشاورز محصول را بر اساس استانداردهای مشخص تولید میکند و اطمینان دارد که در فصل برداشت محصول روی دستش نمیماند.
فتحی تصریح کرد: تجربه خرید دانههای روغنی که بر اساس کشت قراردادی صورت گرفت و پرداخت پول محصول به کشاورزان با کمترین مشکل انجام شد، نشان داد که کشت قراردادی میتواند بسیاری از مشلات را رفع کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تولید محصولات کشاورزی امسال را ۱۳۳ میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان تولید محصول درحالی صورت گرفته که هر سال به دلیل ناملایمات طبیعت و کاهش بارندگی، سطح زیرکشت محصولات کشاورزی کمتر شده و این افزایش تولید از طریق رشد بهره وری عوامل تولید حاصل شده است.