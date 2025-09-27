به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملی‌پوشان فوتسال بانوان ایران امروز شنبه ۵ مهرماه در فضایی پرانرژی تمرین کردند؛ پس از حرکات کششی و بدنسازی، کادر فنی برنامه‌هایی، چون پاورپلی، پرس گروهی و بازی درون‌تیمی را در دستور کار قرار داد و به طور مستمر نکات فنی را به بازیکنان گوشزد کرد.

تمرین امروز تیم ملی فوتسال بانوان با نشاط و انگیزه بالا برگزار شد. در ابتدای جلسه، بازیکنان با انجام تمرینات کششی و بدنسازی بدن‌های خود را گرم کردند و سپس وارد بخش‌های تاکتیکی شدند.

کادر فنی در ادامه تمرکز ویژه‌ای بر روی پاورپلی و پرس گروهی داشت. بازیکنان در قالب برنامه‌های طراحی‌شده به اجرای این تاکتیک‌ها پرداختند و در ادامه نیز یک بازی درون‌تیمی برگزار شد تا ملی‌پوشان برنامه‌ها را در شرایط مسابقه مرور کنند.

در طول تمرین، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی به همراه آمنه محمودی و نسیم مهاجرانی به صورت مداوم نکات فنی را به بازیکنان یادآوری کردند و بر هماهنگی، دقت و سرعت در اجرای تاکتیک‌ها تأکید داشتند.

این جلسه تمرینی گامی مهم در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان برای رقابت‌های پیش‌رو محسوب می‌شود.