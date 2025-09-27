پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران به همراه هیئت همراه از مراحل ساخت و نصب برجهای تخلیه گاز اضطراری در پایتخت بازدید کرد. این برجها به منظور ارتقای ایمنی شبکه گازرسانی در زمان بحرانهایی، چون زلزله طراحی و اجرا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا اعوانی، در جریان بازدید از پروژه نصب برجهای تخلیه گاز در تهران، ضمن تاکید بر تسریع در اتمام این پروژه با اشاره به اهمیت این طرح نوآورانه اظهار داشت:اطفای حریق ناشی از سوختهای هیدروکربنی، بدون قطع جریان ماده آتشزا امکانپذیر نیست. از این رو شرکت گاز استان تهران طی سالهای گذشته اقداماتی جدی در راستای ارتقای ایمنی شبکه توزیع گاز در زمان زلزله انجام داده است. یکی از این اقدامات، توانمندسازی شبکه برای قطع سریع گاز در شرایط بحرانی است.
وی با تأکید بر اینکه قطع جریان گاز به تنهایی برای مهار خطرات گسترده در شبکه عظیم گازرسانی تهران کافی نیست، افزود:در کنار اقدامات پیشگیرانه، لازم بود تدبیری اندیشیده شود تا گاز محبوس در لولهها نیز، پس از قطع شبکه به روشی ایمن و کنترلشده از سیستم خارج شود. به همین منظور، طراحی و اجرای سامانهای جدید با عنوان "برجهای تخلیه گاز اضطراری" در دستور کار قرار گرفت.
اعوانی با اشاره به ویژگیهای فنی این برجها گفت: این برجها با ارتفاع ۸۰ متر و در نقاطی از پیش تعیینشده در تهران نصب میشوند. عملکرد آنها به گونهای است که گاز باقیمانده در خطوط گازرسانی، به جای نشت از لولههای شکسته یا تبدیل شدن به شعلههای آتش، از طریق این دکلها در فضایی امن و بیخطر تخلیه میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران ضمن بازدید میدانی از روند اجرای پروژه، از تلاشهای متخصصان و کارشناسان در طراحی و ساخت این سازه قدردانی کرد و افزود: در حال حاضر این برج در تهران در حال نصب است و بهزودی با تکمیل فرآیند اجرایی، وارد مرحله بهرهبرداری خواهند شد. این پروژه، گام بلندی در راستای تابآوری شبکه گازرسانی و حفظ ایمنی شهروندان در زمان وقوع زلزله و سایر بحرانهای طبیعی خواهد بود.
اعوانی، با اشاره به گستردگی و اهمیت این پروژه نوآورانه، اظهار داشت: برنامهریزی جامع و دقیقی در دست اجراست تا این سازه در مجموع در ۲۶ نقطه شهر تهران نصب و راهاندازی شود. این نقاط بر اساس تحلیلهای تخصصی و ارزیابی ریسکهای احتمالی انتخاب شدهاند تا پوشش کاملی از شبکه گازرسانی پایتخت فراهم شود.
هدف ما این است که با استقرار این برجها در سراسر تهران، ضمن کنترل دقیق و ایمن تخلیه گاز در شرایط بحرانی، بتوانیم تابآوری و ایمنی شبکه را به شکل چشمگیری افزایش دهیم و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنیم. این پروژه نمونهای بارز از تعهد شرکت گاز استان تهران به حفاظت از جان و مال شهروندان و پیشرو بودن در بهرهگیری از فناوریهای نوین برای مدیریت بحران است.
در پایان این بازدید، اعوانی بر ضرورت استمرار چنین طرحهایی در کلانشهر تهران تأکید کرد و از برنامهریزی برای توسعه این برج ها در سایر مناطق استان خبر داد.