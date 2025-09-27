شجاعت و فداکاری ، سربازان ایران اسلامی، ضامن اقتدار و عزت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ دفاع مقدس نه تنها یک نبرد نظامی بلکه به عنوان آزمون بزرگ برای ملت ایران به ویژه برای سربازان وطن شناخته می‌شود مرز‌های خراسان شمالی هم در سایه همت بلند سربازان غیور همیشه امن آرام و در امنیت کامل است.

همه روز، روز سرباز است روز مردانی که بی ادعا ایستاده‌اند تا ایران بماند روز کسانی که در گرمای مرز‌ها در سرمای پادگان‌ها در دل شب‌های بی صدا حافظ امنیت این خاک‌اند.

امروز سربازان وطن فقط نگهبان امنیت نیستند بلکه در دوران خدمت مهارت می‌آموزند تخصص می‌گیرند و بعد از پایان خدمت برای آبادانی کشور گام برمی دارند.

جای جای مرز‌های پر افتخار کشورمان شاهد حضور پر قدرت جوانانی است که برای صیانت از امنیت میهن سر‌بازند.