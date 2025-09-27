محیط زیست مازندران در فصل گاو بانگی، با شکارچیان غیر مجاز مرال به شدت برخورد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یک راس مرال در فصل گاوبانکی در پناهگاه حیات‌وحش دودانگه و چهاردانگه ساری بصورت غیرمجاز شکار شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران؛ مامورین اجرایی، عصر روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ حین گشت و کنترل در منطقه سیاه گاوسرا از پناهگاه حیات‌وحش دودانگه و چهاردانگه، متوجه صدای شلیک گلوله شدند.

محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شده و با بررسی میدانی موفق به کشف لاشه یک رأس مرال بالغ شدند. شکارچیان متخلف با مشاهده محیط‌بانان از محل متواری شدند و عملیات تعقیب و گریز آنان همچنان ادامه دارد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با تأکید بر اینکه این شکار غیرمجاز در فصل حساس گاوبانکی (دوره جفت‌گیری مرال) رخ داده است، اعلام کرد: "شکار مرال در این فصل لطمه جدی به پویایی جمعیت این گونه شاخص جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند. یگان حفاظت محیط زیست استان با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، تا شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان این پرونده، پیگیری را به‌صورت مستمر ادامه خواهد داد. "