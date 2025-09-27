به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان رضوی در دیدار با فرماندار تایباد گفت: بر اساس تعهد اعلام شده، ۱۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان در سطح استان ایجاد شد.

سید مصطفی موسوی افزود: آموزش، مهارت آموزی، مشاوره و تضمین فروش محصولات خانواده‌ های مددجو از مهمترین موضوعاتی است که همواره در کارگروه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به منظور رفع ناترازی ها، استفاده از انرژی‌ های تجدیدپذیر و ایجاد فرصت‌ های شغلی، از ابتدای امسال تا کنون زیرساخت‌ های لازم تولید هشت مگاوات برق برای خانواده‌ های این نهاد مقدس در استان فراهم شده است.

موسوی به صف انتظار جهیزیه برای نوعروسان کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: صف انتظار جهیزیه برای نوعروسان نیازمند در سطح استان هم اکنون به صفر رسیده است، با حفظ شان و کرامت خانواده‌ ها ثبت و درخواست اقلام مورد نیاز زوج‌ های جوان در بستر اینترنت و بدون مراجعه حضوری آنها تا معادل ۵۰۰ میلیون ریال انجام می‌ شود.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۵۷۰ هزار بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی خراسان رضوی توزیع شد.

فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت: پارسال ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار به بخش اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان اختصاص یافت که زمینه‌ های اشتغال پایدار خانواده‌ های نیازمند را فراهم کرده است.

حسین جمشیدی افزود: سال گذشته ۵۵ درصد اشتغال ایجاد شده برای زنان سرپرست خانوار این منطقه بود.

وی ادامه داد: نیمه نخست امسال هفت نیروگاه خورشیدی با توان پنج کیلوواتی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق شهری و روستایی این شهرستان به بهره‌ برداری رسید که درآمد مناسبی برای خانواده‌ های این نهاد به همراه داشته است.

فرماندار تایباد گفت: برای راه اندازی و آغاز به کار این تعداد نیروگاه تولید برق خانگی افزون بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد چهار هزار و ۵۸۰ خانوار با جمعیت افزون بر ۹ هزار و ۹۰۰ نفر را زیر پوشش برنامه حمایتی خود قرار داده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد متشکل از ۲ بخش مرکزی و میان ولایت با ۳۸ روستا در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.