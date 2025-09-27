به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، محفل عصر شعر با حضور جمعی از شاعران، اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به ادبیات مقاومت در سنندج برگزار شد.

سرهنگ شفیعی، مسئول بسیج هنرمندان استان، در این مراسم با اشاره به اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، بر نقش هنرمندان در عرصه جهاد تبیین تأکید کرد وگفت: امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند عرضه مفاهیم متعالی دفاع مقدس در قالب‌های هنری و ادبی است؛ چراکه این حرکت فرهنگی می‌تواند علاوه بر انتقال ارزش‌ها، موجب تقویت امنیت، امید و همدلی در میان مردم شود.

در این محفل، شاعران برجسته استان اشعار خود را در محورهایی همچون اعلام همبستگی ملت ایران ، تبیین مصادیق جهاد تبیین، و گرامیداشت فرهنگ ایثار و مقاومت قرائت کردند.

پیام اصلی این همایش ادبی، تاکید بر حفظ وحدت، همدلی و تقویت روحیه امید در جامعه، در کنار پاسداشت آرمان‌های شهدا و رزمندگان عنوان شد.

همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس مراسم صبحگاه مشترک در ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قروه با حضور نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس و فرار رسیدن روز ملی آتش‌نشان، مانور غواصی مطابق با استانداردهای بین المللی ، با هدف افزایش آمادگی نیروهای آتش‌نشانی برای مقابله با حوادث غیر منتظره و تقویت هماهنگی بین تیم‌های و ارگانهای امدادی جهت امداد رسانی به غریق فرضی در سراب کوثر برگزارگردید.

در دهگلان وکامیاران نیز به مناسبت هفته دفاع مقدس، همایش پیاده روی با حضور اقشار مختلف مردم این شهرستانها برگزار شد.

در شهرستان مریوان نیز جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس این شهرستان با خانواده های معظم شهیدان دیدار کردند.

سرهنگ اسفندیاری در این دیدار ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان براهمیت حفظ و انتقال ارزش‌های ایثار و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کرد و از خانواده‌های شهدا خواست به عنوان الگوی ایثار و مقاومت در جامعه شناخته شوند.

گلزارشهدای شهرستان سقز نیز شاهد غباررویی و عطرافشانی مزار شهیدان والامقام این شهرستان بود.