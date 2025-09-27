به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،همزمان با پنجم مهرماه آغاز هفته گردشگری در ایران،زنگ گردشگری با هدف معرفی اهمیت گردشگری پایدار و نقش آن در توسعه جوامع محلی در دبیرستان صدیقه کبری خرم‌آباد نواخته شد.

عطا حسن پور مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان بر ضرورت توجه به گردشگری پایدار یا گردشگری سبز تاکید کرد و افزود: امسال سازمان جهانی گردشگری با شعار گردشگری و تحول پایدار خا با هدف کاهش اثرات منفی بر محیط زیست و جوامع محلی، به رونق اقتصادی مناطق کمک می‌کند.

حسن پور با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری در ایران، به ویژه در استان لرستان، گفت: «ایران به لحاظ تنوع زیستی، جانوری، و جاذبه‌های تاریخ در دنیا سرآمد است .



