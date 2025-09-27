همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، زنگ «مهر و مهارت» ویژه دانش‌آموزان هنرستان در هنرستان انقلاب یزد به صدا درآمد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک یزد در این مراسم گفت: بیش از چهار هزار دانش‌آموز در این ناحیه در قالب ۲۹ هنرستان و ۱۵ رشته مختلف تحصیل می‌کنند. غفاریان با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی افزود: با ارتقای مهارت، ارتباط دانش‌آموزان با صنعت و تولید نزدیک‌تر می‌شود و زمینه ورود آنان به بازار کار تسهیل خواهد شد.

همچنین مطهریان معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه مهارت‌آموزی از اولویت‌های آموزش و پرورش استان یزد است، اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۷ هزار دانش‌آموز در ۱۸۴ هنرستان یزد مشغول به تحصیل هستند. وی افزود: رشته‌های این هنرستان‌ها متناسب با نیاز صنعت استان یزد تعریف شده و در قالب هنرستان‌های جوار صنعت، وابسته و غیردولتی فعالیت می‌کنند.