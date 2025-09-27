به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجمع نمایندگان استان مرکزی با صدور بیانیه ای از مردم خواست در هر لحظه گوش به فرمان رهنمود‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی باشند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا و اذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فاَلّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً» (آیه ۱۰۳ سوره آل عمران)

بار دیگر سخنان گرانقدر و ارزشمند مقام عظمای ولایت و همچنین رهبر عظیم الشأن و عزیز‌تر از جانمان، راه گشای نحوه برخورد با شیاطین بزرگ آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و کودک کش گردید.

اینک که به تأسی از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ چهره خبیث دشمن و شکست او در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از پیش بر همگان آشکار شد و اهدافش که در هم شکستن اتحاد ملت ایران اسلامی بود نه از میان برداشتن فرماندهان، و همچنین افکار واهی و تهدید‌های ایشان که گمان می‌کردند، با هدف قرار دادن منابع هسته‌ای آن را از بین خواهند برد؛ با عنایت خدا و هوشیاری ملت شریف و گرانقدر، از بین رفت.

فارغ از اینکه نمی‌دانند علم هیچ گاه از بین رفتنی نبوده و با عنایت خداوند متعال دانشمندان و اساتید مجربی در زمینه هسته‌ای داریم که مایه مباهات و افتخار ایران اسلامی می‌باشند؛ لذا بر خود لازم می‌دانیم؛ ضمن ستودن ایران اسلامی که با گره خوردن بر انقلاب اسلامی توان و نیروی خود را هزاران برابر کرده، درست‌ترین و استوار‌ترین راه را برای مردم متحد وطن در پیش بگیریم و در هر لحظه گوش به فرمان رهنمود‌های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی باشیم و با اتحاد و انسجام در راستای عملیاتی نمودن آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد؛ و با توکل برخدا، توسل بر ائمه معصومین سلام الله علیها و تکیه بر نیرو‌های عظیم مردمی، بستر ظهور امام عصر خود حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را فراهم خواهیم آورد.