مجمع نمایندگان استان مرکزی با صدور بیانیهای از فرمایشات راهگشای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجمع نمایندگان استان مرکزی با صدور بیانیه ای از مردم خواست در هر لحظه گوش به فرمان رهنمودهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای مدظله العالی باشند.
متن این بیانیه بدین شرح است:
«واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا و اذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فاَلّف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخواناً» (آیه ۱۰۳ سوره آل عمران)
بار دیگر سخنان گرانقدر و ارزشمند مقام عظمای ولایت و همچنین رهبر عظیم الشأن و عزیزتر از جانمان، راه گشای نحوه برخورد با شیاطین بزرگ آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و کودک کش گردید.
اینک که به تأسی از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ چهره خبیث دشمن و شکست او در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از پیش بر همگان آشکار شد و اهدافش که در هم شکستن اتحاد ملت ایران اسلامی بود نه از میان برداشتن فرماندهان، و همچنین افکار واهی و تهدیدهای ایشان که گمان میکردند، با هدف قرار دادن منابع هستهای آن را از بین خواهند برد؛ با عنایت خدا و هوشیاری ملت شریف و گرانقدر، از بین رفت.
فارغ از اینکه نمیدانند علم هیچ گاه از بین رفتنی نبوده و با عنایت خداوند متعال دانشمندان و اساتید مجربی در زمینه هستهای داریم که مایه مباهات و افتخار ایران اسلامی میباشند؛ لذا بر خود لازم میدانیم؛ ضمن ستودن ایران اسلامی که با گره خوردن بر انقلاب اسلامی توان و نیروی خود را هزاران برابر کرده، درستترین و استوارترین راه را برای مردم متحد وطن در پیش بگیریم و در هر لحظه گوش به فرمان رهنمودهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقتدای خود حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای مدظله العالی باشیم و با اتحاد و انسجام در راستای عملیاتی نمودن آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد؛ و با توکل برخدا، توسل بر ائمه معصومین سلام الله علیها و تکیه بر نیروهای عظیم مردمی، بستر ظهور امام عصر خود حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را فراهم خواهیم آورد.