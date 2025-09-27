معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه امسال، ۵۰ صادرکننده برتر کشور در بخش‌های کالایی و خدماتی معرفی و تجلیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امسال پنجاه صادرکننده برتر کشور در گروه‌های مختلف کالایی و خدماتی انتخاب و از آن‌ها تجلیل خواهد شد. از این تعداد، پنج صادرکننده در حوزه خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، دانش‌بنیان و سایر حوزه‌های مرتبط هستند و ۴۵ صادرکننده نیز از گروه‌های کالایی مختلف انتخاب خواهند شد.»

امیر روشن‌بخش قنبری با اشاره به ترکیب شرکت‌کنندگان افزود: ۶۰ تا ۶۵ درصد صادرکنندگان نمونه امسال از حوزه صنعت و معدن هستند و باقی نیز در سایر گروه‌های کالایی حضور دارند.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران درباره ویژگی‌های متفاوت انتخاب صادرکنندگان در سال جاری گفت: «برای نخستین بار به صادرات در بازارهای نوظهور و جدید امتیاز ویژه داده شده است. همچنین حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، انتخاب بازارهای هدف و بهره‌گیری از ظرفیت پیمان‌ها و توافقنامه‌های صادراتی در ارزیابی‌ها مدنظر قرار گرفته است. علاوه بر این، صادرکنندگانی که نسبت به سال گذشته جهش ویژه‌ای در عملکرد صادراتی خود داشته باشند نیز امتیاز ویژه دریافت خواهند کرد.»

امیر روشن‌بخش قنبری همچنین درباره مشوق‌های صادراتی گفت: «آیین‌نامه مشوق‌ها همه ساله توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود. امسال نیز بر اساس ۱۲ آیتم شامل حوزه‌های زیرساختی و ترویج تجارت، بسته مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده که به‌زودی اعلام و به اطلاع صادرکنندگان خواهد رسید.»