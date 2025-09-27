نیرو‌های امنیتی ترکیه ۱۱ نفر دیگر را به اتهام اخلال اقتصادی در بازار سهام بورس استانبول بازداشت کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، این دومین عملیات در بازار بورس استانبول در هفته اخیر است که با حکم دادستانی صورت می‌گیرد.

این افراد برای افزایش شاخص بهای شرکت انرژی تجدید پذیر پامل گزارش‌های اقتصادی ساختگی تنظیم کرده‌اند. اتهام این افراد تشکیل باند برای تبهکاری و پولشویی است.

هفته گذشته نیز در تحقیقات دفتر دادستانی کل استانبول، علیه مقامات اینوستکو هولدینگ که مشخص شد از طریق پولشویی در بازار سهام و سایر موسسات سرمایه‌گذاری، کسب درآمد کرده‌اند. در این خصوص ۱۴ نفربازداشت شدند.

این بازداشت‌ها بر اساس گزارش پلیس سازمان مبارزه با فساد مالی و پولشویی ترکیه (ماساک) صورت گرفت.