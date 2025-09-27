سلسله از قطب های اصلی تولید گردو در کشور
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: برداشت گردو از باغات سلسله از قطب های اصلی تولید گردو در کشور آغاز شده است.
محمد حسن کیانی بیان کرد: با آغاز فصل پاییز برداشت گردو در لرستان شروع شده است و این روزها باغداران شهرستان سلسله در لرستان به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید گردو در کشور مشغول برداشت محصول گردو هستند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اعلام کرد: برداشت گردو از باغات این شهرستان شروع شده و پیشبینی میشود امسال بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن محصول نصیب کشاورزان گردد.
کیانی فر افزود: با توجه به افزایش سطح زیر کشت و شرایط اقلیمی مناسب، پیشبینی میشود در مجموع، برداشت ۲۳ هزار تن گردو در سطح استان انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد:در لرستان ۵۰ هزار هکتار باغ وجود دارد که از این میزان ۱۵ هزار هکتار باغ گردو است.