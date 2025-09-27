آزمایشگا‌های تخصصی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با بهبود عملکرد علمی و فناورانه، جایگاه خود را در سطح ملی ارتقا داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری از پیشرفت قابل توجه آزمایشگاه‌های تخصصی این مرکز در رتبه‌بندی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور خبر داد .

طبق بررسی‌ها رتبه آزمایشگاه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در میان آزمایشگاه‌های کشور ، از جایگاه ۲۲۰ در سال گذشته به رتبه ۸۰ در سال جاری صعود کرده است. این پیشرفت در حالی اتفاق افتاده که تعداد آزمایشگاه‌های مورد ارزیابی از ۵۰۵ به ۵۵۲ مرکز افزایش یافته است. همچنین در بین آزمایشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، این مرکز به رتبه ۲۵ از ۲۹۶ و در استان تهران به جایگاه ۳۵ از ۴۲۳ دست یافته است.

این دستاورد علمی حاصل تلاش مستمر پژوهشگران و متخصصان این مرکز است که با به‌کارگیری روش‌های نوین آزمایشگاهی، انجام پژوهش‌های مبتنی بر به‌کارگیری ابزار‌های علمی و فناورانه، فعالیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی علمی، و انتشار نتایج حاصل از آنها گام‌های مؤثری در راستای حفاظت و مطالعه میراث‌فرهنگی کشور برداشته‌اند. بدیهی است همکاری سازنده، ثبت دقیق و به موقع فعالیت‌ها، و عملکرد مطلوب رابط این مجموعه با شبکه آزمایشگاهی کشور نیز در حصول این موفقیت نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

فعالیت‌های این آزمایشگاه‌ها و متخصصان آن در کنار ارائه خدمات آزمایشگاهی و مشاوره‌ای به فعالان این حوزه، شامل انجام طرح های تحقیقاتی گوناگونی است که بسیاری از آنها نیازمند بررسی‌های دقیق مواد تشکیل‌دهنده آثار تاریخی، شناسایی عوامل آسیب و تخریب و توسعه روش‌های علمی مرمت است که نقش مهمی در حفظ آثار تاریخی ایفا می‌کند.

پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، با ادامه این روند پژوهشی، امیدوار است سهم بیشتری در توسعه دانش حفاظت از میراث‌فرهنگی و همکاری‌های علمی ملی و بین‌المللی ایفا کند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند علمی کشور در حوزه میراث‌فرهنگی است که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر با مراکز پژوهشی داخلی و خارجی شود.