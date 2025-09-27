عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به فعال سازی مکانیسم ماشه ضمن تاکید بر اینکه ایران قابل تهدید نیست، گفت که با تکیه بر اتحاد ملی، با اقتدار از این شرایط عبور خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی نماینده تهران در واکنش به اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل، در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی نشان داد:

۱- اروپا هیچ استقلالی از خود ندارد و بله قربان‌گوی آمریکا و فرقه خون‌ریز صهیونیستی است.

۲- نظامات بین‌المللی ابزاری برای زورگویی هستند.

۳- ایران بزرگ قابل تهدید نیست و استقلال خود را معامله نمی‌کند.

۴- ایران با تکیه بر اتحاد مقدس ملی و توان و ظرفیت عظیم خود با اقتدار از این شرایط عبور خواهد کرد.

۵- مذاکره با غرب فریبکار و نیرنگ باز جز شرطی کردن اقتصاد کشور هیچ سودی ندارد.»