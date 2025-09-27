به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ ای ثامن‌ الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: عملیات آبرسانی به روستا‌های مرزی استان در بازه زمانی ۲ سال گذشته از سوی این قرارگاه به سرانجام رسیده است و ۶۰ روستا در شهرستان‌ های تربت جام، خواف، صالح آباد، سرخس و تایباد از آب آشامیدنی پایدار بهره‌ مند شده‌ اند.

سردار پاسدار قربان محمد اشعری محرومیت زدایی را یکی از مهمترین رسالت‌ های سپاه خواند و ادامه داد: چندین طرح در حوزه‌ های آبخیزداری، منابع طبیعی، بهسازی مدارس، احیای قنوات و پل‌ سازی از سوی نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم خراسان رضوی در حال انجام است.

اشعری گفت: ۳۰۰ سری جهیزیه در نیمه نخست امسال در راستای ترویج ازداوج آسان بین نوعروسان نیازمند خراسان رضوی توزیع شده است.

وی ادامه داد: ۵۰۰ سری جهیزیه دیگر نیز تا پایان سال جاری برای اهدا به نوعروسان نیازمند در مناطق محروم خراسان رضوی پیش بینی شده است که ارزش پنج قلم کالای ضروری آن ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

اشعری گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از سوی فرمانده قرارگاه منطقه‌ ای ثامن‌ الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران، ۶ هزار بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان ۵۰ مرکز آموزشی در شهرستان‌ های تربت جام، خواف، صالح آباد، سرخس و تایباد توزیع شده است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.